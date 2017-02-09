09.02.2017 12:36:47

Başkan Akgün: 'İstanbul depremi kapıda'

İSTANBUL (İHA) â€' İstanbul Büyükçekmece'de devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 6 bina daha yıkıldı. Binaların yıkıldığı alana gelerek, incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'İstanbul depremi kapıda, yakında geliyor' diyerek yetkilileri uyardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İSTANBUL (İHA) â€" İstanbul Büyükçekmece'de devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 6 bina daha yıkıldı. Binaların yıkıldığı alana gelerek, incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul depremi kapıda, yakında geliyor" diyerek yetkilileri uyardı.Büyükçekmece Belediyesi, ilçede depreme dayanıksız binaların yıkımına devam ediyor. Kentsel dönüşüm projesi ile 19 Mayıs Mahallesinde bulunan 6 bina daha yıkıldı. Yıkılan binaların yerine depreme dayanıklı modern binalar yapılacak. Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar toplam bin adet binanın yıkımını gerçekleştirdi.Binaların yıkım çalışmalarını izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili vatandaşları dinledi ve yıkılan binalar hakkında belediye personelinden bilgi aldı. Başkan Akgün yaptığı açıklamada İstanbul depreminin yakın olduğunu ve yetkilerin kentsel dönüşümü hızlandırması gerektiğini vurguladı."İstanbul depremi kapıda, yakında geliyor"Çanakkale'de olan depremlerden dolayı son derece huzursuz olduğunu dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün 6 adet binanın yıkımını gerçekleştirerek yerine yeni teknolojiye uygun binaların yapımına geçeceğiz. Büyükçekmece'de son çıkan deprem yönetmeliğine uygun olarak yeni binaların yapımı devam ediyor, bin adet bina yıktık bugüne kadar. İstanbul depremi kapıda, yakında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve devletin diğer unsurları depreme dayanamayacak yapıları yıkıp vatandaşımızın canını kurtarmak zorundayız. Aksi takdirde mezarlıklar almayacak, 7 şiddetinden büyük bir deprem İstanbul'u perişan eder ve bu deprem kapımızda" şeklinde konuştu.