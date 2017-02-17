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Başkan Akgün: 'İşi gücü bıraktık, işsizlikle mücadele ediyoruz'
17.02.2017 13:17:10

Başkan Akgün: 'İşi gücü bıraktık, işsizlikle mücadele ediyoruz'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, işsizlikle mücadele ettiklerini belirterek, 'Her gün pırıl pırıl gençler, iyi yetişmiş çocuklar önümü kesip iş istiyor. Kadınlar işsiz. Belediyenin asli işlerini bıraktık, iş kapısı peşinde koşuyoruz' dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, işsizlikle mücadele ettiklerini belirterek, "Her gün pırıl pırıl gençler, iyi yetişmiş çocuklar önümü kesip iş istiyor. Kadınlar işsiz. Belediyenin asli işlerini bıraktık, iş kapısı peşinde koşuyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'nin yoğun siyasi tartışmalardan başını kaldırıp her geçen gün büyüyen ekonomik sorunları ve işsizliği tartışması gerektiğini söyledi. Kendilerine her gün iş bulma umuduyla onlarca üniversite mezunu işsizin başvurduğunu belirten Dr. Akgün, "Gece gündüz yeni iş sahası oluşturmak için uğraşıyorum" dedi. Başkan Dr. Akgün şöyle konuştu:

"Ben her saat halkın içindeyim. En önemli sorunumuz işsizlik ve ekonomik yetersizlik. Siyasi gündem çok yoğun olduğu için sanki işsizlik sorunu ve ekonomik yetersizlik yokmuş gibi görülüyor. Oysa belki de ekonomik sorunlar olduğu için, insanlar işsiz olduğu için siyasi sistemimiz bir türlü oturmuyor. Her gün pırıl pırıl gençler, iyi yetişmiş çocuklar önümü kesip iş istiyor. Kadınlar işsiz. Belediyenin asli işlerini bıraktık, iş kapısı peşinde koşuyoruz. "

İstihdam oluşturacak projeler

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de bu yılki öncelikli hedef ve yatırımlarının bölge insanına iş sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Dr. Akgün, kendilerinin geliştirdiği halka yeni iş kapısı açan bazı önemli projeleri şöyle sıraladı:

"Binlerce insana iş vereceğimiz Midwood film platosu projesi, bölgemizde hizmete girecek özel üniversite, inşaatı devam eden yat limanı, Mimarsinan Mahallemizdeki çok önemli büyük kentsel dönüşüm ve modern yeni kent kurulması projesi sürdürdüğümüz projeler. Buralar hem kuruluşunda, hem de bittikten sonra yeni iş imkanları sunacak."

Başkan Dr. Akgün, "Büyükçekmece'ye bir tek iş yeri dahi açan, Büyükçekmeceli'ye işveren hem kamu hem de özel yatırımcıya teşekkür ediyorum. Halkımızın da en ufak alışverişini bile Büyükçekmeceli esnaftan yapmasını özellikle rica ediyorum" dedi.
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