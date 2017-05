10.05.2017 09:56:20

Başkan Akgül'den Ankaragücü'ne ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e tebrik ziyaretinde bulundu. Sezon boyunca sık sık tribünde yerini alarak destek olan Akgül, 'Şampiyonluk Ankaragücü'ne çok yakıştı' dedi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e tebrik ziyaretinde bulundu. Sezon boyunca sık sık tribünde yerini alarak destek olan Akgül, "Şampiyonluk Ankaragücü'ne çok yakıştı" dedi.Ankaragücü'nün şampiyonluğunun Başkent'te sinerji oluşturduğunu ifade eden Akgül, "Bu oluşan atmosferde inanıyorum ki Ankaragücü hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkacak. Buna gönülden inanıyorum. Bizlerde her zaman olduğu gibi imkanlarımız dahilinde destek olacağız. Ankara'nın simgesi olan Ankaragücü'nün her daim yanındayız" dedi. Akgül'e ziyarette Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin eşlik etti.Sezon boyunca sık sık maçlara gelerek Başkent ekibine destek olan ve moral veren Akgül'e teşekkürlerini ileten Yiğiner, "Ne mutlu bize ki yıllardır özlemle beklenen şampiyonluğu Ankara'ya getirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece aşılamayacak hiçbir sorun olmaz. Şampiyon olduk fakat önümüzde bizi bekleyen zorlu bir süreç var. TFF 1. Lig daha zorlu ve çetin geçecek. Bu anlamda güçlü bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Güçlü kadro kurmak için ekonomik kaynaklar oluşturmamız lazım. Bu anlamda Ankara'da her kesimden destek bekliyoruz. Ankaralı iş adamları, yerel yöneticiler ve STK'lar imkanları dahilinde destek olursa her sorunu aşar ve Ankaragücü'nü hak ettiği, layık olduğu yere taşırız. Ben bir kez daha desteklerini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.