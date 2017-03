01.03.2017 14:42:43

Başkan Akdoğan, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Şehit Aileleri Derneği ile Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ayrı ayrı ziyaret etti.Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Başkan Akdoğan, dernek yöneticilerinin, Niğde Şehitliği'ne bir "Şehitlik Müzesi" yapılması önerisine sıcak baktıklarını ifade etti.Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ilk ziyaretini Şehit Aileleri Derneği Niğde Şubesi'ne gerçekleştirdi. Dernek başkanı Ömer Demir ve şehit yakınları tarafından karşılanan Başkan Akdoğan, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti. Başkan Akdoğan, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için, insanımızın huzur ve güveni için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin yakınları olarak sizler her zaman baş tacısınız. Sizin istek ve talepleriniz bizim için bir emirdir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin her konuda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Başkan Akdoğan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'in, Niğde Şehitliği'ne, şehitlerimizin isim ve fotoğrafları ile özel eşyalarının sergilenebileceği bir şehitlik müzesi yapılması önerisine de sıcak baktı. Akdoğan, bu konuyla ilgili girişimleri hemen başlatacaklarını ifade etti.Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan daha sonra Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ederek dernek başkanı Ramazan Yıldız ve dernek üyesi gazilerle bir araya geldi. Gazilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Akdoğan, "Vatan savunmasında yaralanan gazilerimize minnettarız" diye konuştu.