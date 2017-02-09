09.02.2017 17:07:51

Başkan Akcan muhtarlarla bir araya geldi

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, 70 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

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Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, 70 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan 70 Mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Sorunlarını dinlemek amaçlı yapılan istişare toplantısında Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan başta olmak üzere, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mustafa Kemal Aksakal, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş katıldı. Muhtarların mahallelerinde yaşadığı sorunları, eksiklikleri, ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Akcan, sorun ve eksikler ile ilgili Akyazı Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.