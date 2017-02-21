21.02.2017 11:15:19

Başkan Ahmet Ataç'ın Alpagut ve Karaoğlan mahalleleri ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpagut ve Karaoğlan mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpagut ve Karaoğlan mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.Vatandaşların daveti üzerine mahalleleri ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, belediyenin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi, 16 nisanda yapılacak olan referandum ve yeni anayasa ile ilgili görüşlerini vatandaşlara aktardı. Başkan Ataç burada yaptığı konuşmasında referandum sürecinin parti seçimi olmadığının altını çizerek başlayan, "Değişecek 18 maddeyi iyi bilmeliyiz. Hangi kısmında ne tür değişiklikler yapılacak iyi öğrenmeliyiz. Hayır diyenler neden hayır, evet diyenler de neden evet dediğini iyi bilmelidir. Hayır diyen de evet diyen de vatan haini değildir. Bu ülkede bundan sonra da birlikte barış içinde yaşayacaktır. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. 18 madde değiştiğinde tüm yetkiler tek bir kişiye ait olacak. Yönetimde tek yetkili kişi diye bir şey olmamalı, cumhurbaşkanlığı tarafsız bir sistem olmalı" ifadelerini kullandı.Üçüncü kez Tepebaşı Belediyesi Başkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Ataç, "Hizmet yaparsanız seçilirsiniz. En iyi siyaset en iyi hizmettir. Ben her şeyden önce yalan bilmem arkadaşlar benim kim olduğumu bütün Eskişehir bilir. Ben gerçek bildiklerimi vatandaşlara anlatmaya devam edeceğim" diye belirtti.