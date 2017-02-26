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Başkan Adem Çalkın, referandum öncesi basınla buluştu
27.02.2017 12:44:58

Başkan Adem Çalkın, referandum öncesi basınla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karslılar, nasıl 15 Temmuz'da vatanına, milletine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktıysa 16 Nisan'da da yine aynı şekilde bu değerlerine sahip çıkacağını belirtti.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karslılar, nasıl 15 Temmuz'da vatanına, milletine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktıysa 16 Nisan'da da yine aynı şekilde bu değerlerine sahip çıkacağını belirtti.

Başkan Adem Çalkın, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum öncesinde kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

16 Nisan'da Karslıların 'evet' diyeceğini ifade eden Başkan Adem Çalkın, yatırımların devamı için Karslıların sandıkta evet diyeceğini söyledi.

"KARSLI NASIL 15 TEMMUZ'DA VATANINA, MİLLETİNE, CUMHURİYETİNE, DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKTIYSA BEN İNANIYORUM Kİ İNŞALLAH 16 NİSAN'DA DA YİNE AYNI ŞEKİLDE BU DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAK"

25 Şubat Cumartesi günü Arena'da tüm 81 ilin katılımlarıyla 10 binlerce kişinin katılımıyla 'evet' kampanyamızı Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Binbali Yıldırım'ın önderliğinde başlatmış bulunuyoruz. Öncelikle bu evet kampanyasının çok bereketli geçmesini, inşallah ülkemiz için faydalı bir şekle dönüşmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum diye sözlerine başlayan Başkan Adem Çalkın, " Kars için, Türkiye için 'evet'in ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Uçaktan iner inmez hemen arkadaşlarımızla program yaptık. Çalışmalarımıza başladık. Dün 6 köy gezdik. Elhamüdüllah insanların bakış açısı çok güzel, Karslı nasıl 15 Temmuz'da vatanına, milletine, cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktıysa ben inanıyorum ki inşallah 16 Nisan'da da yine aynı şekilde bu değerlerine sahip çıkacak. Cumhurbaşkanına, demokrasisine, vatanına, bayrağına, ezanına ve en önemlisi Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a sahip çıkacak. Ve evet diyecek diye umut ediyorum. Bunun yansımalarını görüyoruz" dedi.

"BU BİR AK PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR. BU HER TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞININ SORUMLULUĞUDUR"

Önce siz basın mensuplarıyla bir araya geldik. STK'larla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla bu kampanya sürecinde sık sık bir araya geleceğiz. Bakanımız sık sık gelecek ilimizi ziyarette bulanacaklar, çalışmalarımıza katkıda bulunacaklar. Yine sayın milletvekilimizde meclisin çalışmaları bittikten sonra oda gelecek ve oda inşallah çalışmalarımıza katkıda bulunacak diyen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Bizler teşkilat olarak sahadayız. Bizimle birlikte çalışan STK'lar var. Bize destek veren siyasi partiler var. Biz onlarla birlikte, kanaat önderleri var. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bu bir AK parti meselesi değildir. Bu her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorumluluğudur. Bu 18 maddeyi alıp okusunlar. Kulaktan dolma, bu işi hırsa çeviren, ne olursa olsun hayır diyenlerle bir tutmayalım. Zaten onlara bakarsanız, bunlar her şeye karşıydılar. Yapılan köprüye karşılar, yapılan hizmete karşılar, her şeye hayır diyen bir zihniyet var. Ama onun karşısında 15 yıldır bu ülkeyi yöneten büyük bir referans var. AK Parti var. Ve onun lideri var. Kurucu önderi var. Değil Türkiye'ye, bütün Dünya'ya kendisini ispatlamış bir adam var. Biz Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın dediği gibi bu kesinlikle bir rejim değişikliği değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu cumhuriyeti bizler ilelebet yaşatacağız, diyor Cumhurbaşkanımız, bizde bunun için bir istem değişikliğiyle bu Cumhuriyetin yaşaması için, ilelebet yaşaması için daha güçlü bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde bizlerde evet diyeceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra basın mensuplarıyla referandumu konuştu. Basın mensuplarıyla fikir alış-verişinde bulunan Çalkın, 16 Nisan'da Karslıların gereken cevabı sandıkta, 'evet' diyerek vereceğini vurguladı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra referandum öncesi Faikbey Caddesi üzerinde açılan irtibat bürosuna geçti. Çalkın, irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Çalkın ve partililerin öğlenden sonra ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi.
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