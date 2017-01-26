26.01.2017 16:45:34

Başkan Acar muhtarlara dizüstü bilgisayara hediye etti

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle bilgisayar ve internet kullanma eğitimi alan mahalle muhtarlarına Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından diz üstü bilgisayar hediye edildi.

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Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle bilgisayar ve internet kullanma eğitimi alan mahalle muhtarlarına Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından diz üstü bilgisayar hediye edildi.Dinar Belediye Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve özel bir şirket iş birliği ile düzenlenen "İnternetle Hayat Kolay" eğitimi tamamlandı. Program çerçevesinde önce 40 yaş üstü vatandaşlar ardından ise merkez mahalle muhtarları da eğitim almışlardı. 25 Ocak da tamamlanan programda eğitmen Gamze Tutan tarafından katılımcılara 'e-devlet sistemi, e-belediye, e-hizmetler, e-bankacılık, e-ticaret ve sosyal medya' eğitimi verildi.Verilen eğitim ile muhtarların internetle olan bağlarını pekiştirdiklerini ifade eden Başkan Acar, aldıkları kurs sonrasında vatandaşlara daha iyi hizmet edeceklerini belirtti. Kursa katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Acar, aldıkları eğitimin ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından Başkan Acar tarafından muhtarlara diz üstü bilgisayara hediye edildi.