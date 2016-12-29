29.12.2016 10:43:45

Başkaleli öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Van'ın Başkale ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 300 öğrenciye kırtasiye paketi hediye edildi.

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Van'ın Başkale ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 300 öğrenciye kırtasiye paketi hediye edildi.İlçeye bağlı Çaldıran Mahallesi Sağlık Ocağında görevli Aile Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, Çaldıran İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin maddi yetersizliklerden dolayı kırtasiye malzemelerinin eksik olduğunu öğrenince arkadaşı olan LG Van Bölge Müdürü Uğur Gezgen ile irtibata geçti. LG Van Bölge Müdürlüğünün talebini olumlu karşılayarak, Çaldıran İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi gönderdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, Çaldıran Aile Hekimi Dr. Aytaç Akdağ ve LG Van Bölge Müdürü Uğur Gezgen, öğrencilere hediye paketlerini dağıttı. Burada konuşan LG Bölge Müdürü Gezgen; Çaldıran İlk ve Ortaokulunun bundan sonraki süreçte de bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Gezgen, "Bu gibi durumlar bizlere intikal edildiği vakit, her konuda yardımcı olmaya hazırız. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim memleketimizdir, yurdumuzdur, yardım etmeye hazırız" dedi.Okulun 3. sınıfında eğitim gören Pınar Şener de, hediye paketlerini gönderenlere teşekkür etti.Gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olan Çaldıran Aile Hekimi Dr. Aytaç Akdağ ise, "Buraya geldiğim zaman ekibimle sadece sağlık amaçlı değil, hem eğitim hem sosyal yaşam açısından elimizden ne geliyorsa faydalı olmaya çalışıyoruz. Haftada bir okulda, hafta içi de sağlık ocağında çocukların sağlık sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.300 hediye paketinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ile okul müdürü Gülay Kelek, LG Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtiler.