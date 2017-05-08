09.05.2017 14:28:25

Başkale travertenlerine yoğun ilgi

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale'yi andıran travertenler, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

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Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale'yi andıran travertenler, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyündeki travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli'deki Pamukkale'ye benzerliğiyle ilgi çekiyor. Hafta sonları vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölgeye çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. İlçede görev yapan memurlarla bölge illerinden gelen turistler, doğa harikası travertenlere gelip manzaranın tadını çıkarıyor.Havaların ısınması ile beraber vatandaşların şifa bulmak için aileleriyle travertenlere gelen çocuklar, hem manzaranın hem de sıcak suyun tadını çıkarıyor.