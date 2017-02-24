24.02.2017 13:29:27

Başkale'de zümre toplantısı

2017 eğitim öğretim yılı zümre ve genel durum toplantısı yapıldı.

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2017 eğitim öğretim yılı zümre ve genel durum toplantısı yapıldı.Başkale İmam Hatip Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Erdal ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.Toplantıda geçen yılın bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Ortaya çıkan aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler üzerinde yapılan konuşmaların ardından, ilçede görev yapan öğretmenlerin branşları bazında sınıflara ayrılarak zümre toplantıları yapıldı.Toplantının ardından bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Samsa, "Geçtiğimiz yıl ilçemizin eğitim alanındaki başarı konusunu biliyoruz, daha da üst seviyeye taşımak için hepimiz büyük gayret içerisinde olacağız. Başarıyı artırmak için sizlerden gelen bütün teklifleri değerlendiririz. Öğrencilerimize sahip çıkalım. Her öğrenci toplum için çok önemlidir. Cahil kalırsa topluma büyük zarar verir. Kaymakamlık olarak bu yıl da bütün öğrencilerimize kaynak kitap desteği verilecek" diye konuştu.