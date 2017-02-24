24.02.2017 13:11:34

Başkale'de kaçak çay ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

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Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında H.A. yönetimindeki 54 B 9493 plakalı tırı durdurarak arama yaptı. Aramada, tırın dorse kısmında 424 çuval içinde İran menşeli gümrük kaçağı olduğu belirlenen 14 ton çay ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü H.A. gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.