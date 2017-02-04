04.02.2017 14:07:17

Basit önlemlerle yüz ve boyun kırışıklığına önlem alın

Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzde genç görünme isteği kadınların yanı sıra erkeklerde de giderek yaygınlaştığını belirten Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, teknoloji ve tıptaki gelişmelerin bu isteklere artık yanıt verebildiğini söyledi.

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Sosyal medyanın da etkisiyle günümüzde genç görünme isteği kadınların yanı sıra erkeklerde de giderek yaygınlaştığını belirten Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, teknoloji ve tıptaki gelişmelerin bu isteklere artık yanıt verebildiğini söyledi.Özellikle boyunun göz kapağından sonra en ince deriye sahip bölge olması nedeniyle daha erken deforme olarak yaşlılığı da en çok gösteren bölgemiz olduğunu belirten Dr. Sağlam, "Buna karşın en çok ihmal edilen bölgelerden birisi de boynumuz oluyor. Günümüzde gıdının belirginleşmesi, deride ince kırışıklıklar, tavuk derisi görünümü, sağa sola dönerken abartılı kırışık görüntü, yatay çizgilerin derinleşmesi, hatta çift çene sorunu en çok karşımıza çıkan şikayetleri oluşturuyor. Tedaviye erken başlamak ve belirli tedavileri belirli aralıklarla tekrarlamak problemin çözümü için önemli. Üstelik günümüzde artık basit ama etkili yöntemlerle bu şikayetleri ortadan kaldırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.Dr. Sağlam, boyun kırışıklığı ve sarkmasına karşı yapılan uygulamaları ve alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.BotoksBotoksun kaş arası, göz çevresi ve alın çizgilerinin ortadan kaldırılmasında etkili, acısız ve basit bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Sağlam, "Boyun yatay çizgilerine 2 cm ara ile enjeksiyonlar yapılarak kırışıklıklar azaltılabiliyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilen bu uygulama 4-6 ayda bir tekrarlanmalı. Mezoterapi, boyun ve dekolte bölgesine yapılıyor. Cildin kırışıklıklarının azaltılması, nem kazandırma ve lifting (yüz ve boyun kaldırma) amacıyla uygulanıyor. Hyalüronik asit, vitamin ve proteinler içeren mezoterapi, farklı özellikteki ürünlerin ince iğne ile deri içine verilmesi olarak tanımlanıyor. Haftada bir ortalama 6 seans uygulanıyor. Fraksiyonel lazer uygulaması ile deri altındaki hücreler yenilenerek, daha gergin ve kırışıksız bir cilt elde edilebiliyor. Bu yöntem ile deriye kaybettiği elastikiyetin geri kazandırılması sağlanabilirken, boyundaki kahverengi, kırmızımsı lekeler azaltılabiliyor. Ablatif (soyucu) uygulamalarla boyundaki et benleri iz bırakmaksızın tedavi edilebiliyor" şeklinde konuştu.İğneli radyofrekans"İğneli radyofrekans ile derinin üst tabakasında hasar oluşturmaksızın, dermis tabakasında kolajen ve elastik dokunun artışı sağlanıyor" diyen Dr. Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Böylece kırışıklıkların azalması, cildin uzun süreli sıkılaşması ve mevcut izlerin azalmasına yardımcı olunuyor. İğnelerin uzunluğu, istenen derinliğe göre ayarlanabiliyor. Uygulama genellikle bir ay aralıklar ile 2-4 seans yapılıyor. Cilt bakımı ve kimyasal peelingler rutinde ayda bir sıklıkta önerilen uygulamalar. Ancak merdivenaltı üretime dikkat etmeli, güvenilir ürünler tercih edilmeli. Aksi halde fayda yerine kalıcı zararlara yol açabilir. Uygulama yüz bölgesine yapılırken boyunun da ihmal edilmemesi gerekir. Meyve asitleri kullanılarak yapılan kimyasal peelingler ile ölü hücreler atılarak cildin yenilenmesi ve lekelerden kurtarılmasının mümkün olacağını vurguluyor. PRP uygulaması, yüz, boyun ve saç bölgelerine uygulanan, kişinin kendi kanından elde edilen plazmanın problemli alana enjeksiyonu şeklinde yapılan işlem. Genellikle ayda bir olmak üzere 3-4 seans uygulanıyor. Fraksiyonel lazer veya dermapen ile kombine edilebiliyor. Lipoliz, yağın parçalanmasını sağlayan maddenin yağ içerisine enjeksiyonu işlemi. Lipoliz ile çene altındaki yağlanma azaltılabiliyor. Üç hafta aralıklarla 4 seans uygulama yapılıyor."Örümcek ağı ve iple asmaÖrümcek ağı ve iple asma yönteminin, çok sayıda ince iplerin ağ gibi cilt altına yerleştirilmesine dendiğini belirten Dr. Sağlam, "Uygulama ile cildin gerilmesi ve kırışıklıkların giderilmesi sağlanabiliyor. İpler vücutta yaklaşık 240-300 gün içinde erirken, uygulamanın olumlu etkileri 2 yıla kadar devam ediyor. Ameliyathane şartları gerekmeyen yöntemle yüz ve boyun için yaklaşık 20 dakikalık sürede kırışıklıkları açmak, sarkmaları düzeltmek mümkün olabiliyor. Odaklı ultrason (Ameliyatsız yüz germe), son dönemlerde popülerliği artan yöntem, odaklanmış ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki taşıyıcı dokularda kolajen üretiminin uyarılması yolu ile ciltte sıkılaşma ve gerginlik sağlıyor. Ameliyatsız bir cilt sıkılaştırma yöntemi olan odaklanmış ultrason ile gevşeme ve sarkmalar, 30-60 dakikalık tek bir seans ardından elde edilen cilt altı bağ dokusu yenilenmesi ve güçlenmesi ile tedavi ediliyor. Yılda 1 kez öneriliyor. Dolgu uygulaması ise yüzde ve boyunda yatay derin çizgilerin altına yapılan hyalüronik asit molekülü olan dolgu uygulaması ile uygulama yapılan bölgede dolgunluk sağlanıyor, cilt nemleniyor, sıkılaşıyor. Burun kenarından aşağıya inen çizgilerin, dudak üzeri çizgilerin ve dudağın dolgunlaştırılmasında, göz çevresi ile alın çizgileri ile gözaltı çukurlarının düzeltilmesinde kullanılıyor. Yılda bir kez tekrarlanması öneriliyor" açıklamalarında bulundu.Boyun kırışıklığına karşı alınabilecek önlemlerBasit yöntemlerle boyun kırışıklığına önlem alınabileceği bilgisini aktaran Dr. Sağlam, "Yatış tarzına dikkat edin. Sırt üstü ve kabarık olmayan bir yastıkla yatmak boyun kırışıklığının oluşumunu azaltmada etkili. Otururken veya hareket halindeyken boynunuzu dik tutun. Egzersiz olarak gün içerisinde boynunuzu mümkün olduğunca geriye alıp 5 saniye bekleyin, dik pozisyona alıp birkaç saniye dinlenin. Bu çalışmayı 10 kez tekrarlayın. Göğüs kaslarını kuvvetlendiren hareketler de boyna iyi geliyor. Boyun kaslarına en etkili spor yüzme. Fırsat buldukça yüzün. Hem sağlığınıza iyi gelecek hem de gençleşmenize fayda sağlayacak. Masajın toparlayıcı etkisi var. Sert bir lifle banyoda boyun derisi pembeleşinceye kadar ovalama yaptıktan sonra besleyici bir yağ ile masaj yapın. Yukarı doğru ve enseye doğru masaj önemli. Sağ elle boyun sol tarafı, sol elle de sağ tarafından enseye doğru çekilmeli. Baş ve orta parmaklar arasında boyun derisini hafif kaldırıp bırakın. Elinizin tersi ile hafifçe vurarak çene altında masajı tamamlayın. Yüzünüzle birlikte mutlaka boynunuzu da günlük temizleyici jel veya sütlerle temizleyin. Boynunuzu aşağıdan yukarı doğru masaj uygulayarak nemlendirin. Güneşe çıkarken güneş koruyucuyu ihmal etmeyin" diye konuştu.