17.02.2017 11:48:03

Başiskele sokakları parke ile kaplanıyor

Başiskele Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor.

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Başiskele Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor.Başiskele Belediyesi hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam sürüyor. Yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla her geçen gün yeni üst yapı hizmetleri ve bakım, onarım işlerinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda bir süre önce çalışmalara başlayan ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi Gülderen Sokak'ta yaya kaldırımı ve parke yol çalışmalarını tamamladı.