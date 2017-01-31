31.01.2017 16:37:49

Başiskele'de dolgu çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi yol açma çalışmalarını tamamladığı mahallelerde dolgu çalışması gerçekleştiriyor.

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Başiskele Belediyesi yol açma çalışmalarını tamamladığı mahallelerde dolgu çalışması gerçekleştiriyor.Başiskele Belediyesi, yeni yerleşim alanlarını yeni yollarına kavuşturuyor. Yeni yerleşim alanlarının oluşmaya başladığı mahallelerde planlı bir çalışma gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 10 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda olan Damlar mahallesi Yazmalı sokakta dolgu çalışması gerçekleştiriyor. Yerleşim alanlarının yol ağını şekillendiren belediye ekipleri, yapılaşmanın devam ettiği alanlarda planlı ve sağlıklı bir ulaşım hedefliyor.