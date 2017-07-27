27.07.2017 16:03:24

Başına kova geçiren bisiklet hırsızı bu kez jant çaldı

Adana'da 2 yıl önce bisiklet çalmak için girdiği apartmanda tanınmamak için kafasına kova geçiren cezaevi firarisi Murat Y., bu kez otomobil jantı çalarken yakalandı.



28 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 tekerlekli tabla ile sokakta giderken bir apartmana giren Murat Y. (38), oto tamirciliği yapan Mevlüt D.'ye ait 400 TL değerindeki iki adet otomobil jantını alarak binanın giriş kapısının önüne koydu. Daha sonra olay yerine yeniden gelen Yalçın, çaldığı jantları alıp tablaya koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen Murat Y., Adana Hırsızlık Büro Ekipleri tarafındran gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2015 yılında da tutuklu bulunduğu açık cezaevinden 2 günlük izin alıp tekrar dönmeyen Murat Y. bir apartmanda kameraya görüntü vermemek için kafasına kova geçirip, binadan çıkarken süpürgeyle güvenlik kamerasının açısını değiştirerek gündeme gelmişti.



