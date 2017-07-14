14.07.2017 14:13:00

Basın sektörüne mesleki yeterlilik getiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, iletişim fakültesi mezunu olmayan basın mensupları için mesleki yeterlilik sınavları düzenleneceğini açıkladı.

İş sağlığı ve güvenliği seferberliği kapsamında çalışmalar ile sektörel toplantılarda bulunmak üzere geldiği Amasya'da SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen MYK Başkan Yardımcısı Karaman, "Basın sektörü için meslek standartlar ve yeterlilikler hazırladık. Özellikle hayat boyu öğrenmeden geçen basın mensupları için biz sunucu, spiker, yönetmen, foto muhabiri, ekonomi muhabiri ve benzeri şu anda 30'a yakın meslek standartları ve yeterliliğimiz oluştu. Yakın zamanda özellikle iletişim fakültesi mezunu olmayan basın mensupları içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü aracılığıyla mesleki yeterlilik sınavlarına da başlayacağız" dedi.



Uygulamanın hayata geçmesiyle foto muhabirliği ile ekonomi muhabirliği gibi alanların kodu, kendine ait yasaları ve iş sağlığı güvenliği kurallarının olacağına değinen Metin Karaman, "Spor muhabiri olabilir. Foto muhabiri olabilir. Adliye muhabiri olabilir. Sunucu, spiker, yönetmen olabilir. Bunların tamamının belgelendirmesi önümüzdeki süreçte başlayacak. Onu da Avrupa Birliği projesinden destekleyerek yapacağız" diye konuştu.



İş müfettişi Okan Çetinkaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sabit Yasin Bostancı, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İşkur Müdürü Osman Yılmaz'ın yer aldığı toplantıda iş sağlığı ve güvenliği seferberliği kapsamında bilgiler veren Karaman, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında hayati olduğunu değerlendirdikleri tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun sahada kendisini göstermeye başlamış olup 210 bin kişinin söz konusu belgeden aldığını söyledi.