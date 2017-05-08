09.05.2017 14:28:57

Basın Kartı Komisyonu toplandı

Komisyon bu yılın ilk toplantısında, ilk kez basın kartı ve sürekli basın kartı alacak medya mensuplarının başvurularına ait 941 dosyayı, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde görüşerek karara bağlayacak

Basın Kartı Komisyonu, ilk kez basın kartı ve sürekli basın kartı alacak medya mensuplarının başvurularına ait 941 dosyayı Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde görüşerek, karara bağlamak üzere bir araya geldi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 40 yılı aşkın süredir gazeteciliğe emek verdiğini, kendisini aile içinde hissettiğini ifade etti.

Genel Müdürlüğün son dönemde imza attığı önemli işlere değinen Akarca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 200'e yakın yabancı gazetecinin Türkiye'ye davet edilerek, FETÖ'cü teröristlerin sebep olduğu tahribatın boyutlarını yerinde görmelerinin sağlandığını belirtti. Akarca, darbecilerin bombardımanına maruz kalan TBMM binası duvarlarından düşen mermer parçalarından Türkçe ve İngilizce yılbaşı tebrik kartları hazırlanarak, yurt dışında 4 bin medya mensubuna ve diplomata gönderildiğini anlattı.

Akarca, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlar sonrasında, Suriye ve Irak'ta yapılan imar faaliyetleri ile diğer sosyal çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla yabancı ve ulusal medya mensuplarının çalışması için çok sayıda geçici basın merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Türkiye'den önemli gazeteci, yazar ve düşünce kuruluşu temsilcilerinden heyetler oluşturularak Washington, Londra, Moskova, Pekin, Berlin, Yeni Delhi ile diğer bazı önemli merkezlerde Türkiye gündeminin doğru ve ön yargısız olarak yabancı kamuoylarına anlatması projesinin hayata geçirildiğini aktaran Akarca, İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu'nun merkezinin İstanbul'da kurulması kararının alınması için gerekli diplomatik çalışmaların da yürütüldüğünü ve başarıya ulaşıldığını kaydetti.

Akarca, halk oylaması sürecinde Anayasa'da yapılması öngörülen değişiklikler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla da yoğun mesai sarf ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kurularak, referandum günü 600 yabancı gazetecinin ağırlandığını aktaran Akarca, bu basın mensuplarına dünyada bir ilk örnek olarak uydu üzerinden, bağlı oldukları medya kuruluşlarına, bedelsiz, canlı yayın yapabilmeleri imkanı sağlandığını ifade etti. Akarca, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarının 5 dilde, anında dünya medyasına servis edildiğini anımsattı.

- Türkiye'de basın kartı sahibi gazeteci sayısı 14 bine ulaştı

Mehmet Akarca, 2000'li yıllarda Türkiye'deki yerleşik uluslararası basın mensubunun 30 kişiden, Nisan 2017 itibarıyla 351'e ulaştığı bilgisini verdi.

Basın kartı sahibi Türk gazeteci sayısının da 14 bin olduğunu belirten Akarca, bin 630 gazeteciye vize kolaylığı sağlamak için hizmet pasaportu verildiğini ifade etti.

Basın Kartı Komisyonu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Akarca'nın BYEGM Genel Müdürlüğüne gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun tarafsızlığına işaret etti.

Konuşmaların ardından, bu yılın ilk toplantısında dosyaları görüşmeye başlayan komisyon, 941 başvuruyu Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde görüşerek, karara bağlayacak.

Basın Kartı başvurusunda bulunan basın mensupları sonuçları, açıklanmasının ardından BYEGM'nin resmi web sitesinden öğrenebilecek.