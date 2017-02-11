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Basın İlan Kurumu'ndan Kağıt Müzesi'ne tam not
12.02.2017 12:02:37

Basın İlan Kurumu'ndan Kağıt Müzesi'ne tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret eden Basın İlan Kurumu heyeti, müzedeki çalışmalara tam not verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret eden Basın İlan Kurumu heyeti, müzedeki çalışmalara tam not verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, Basın İlan Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ve beraberindeki heyeti ağırladı. Kağıt Müzesini ziyaret eden Mustafa Canbey ve ekibi ilk olarak müzenin girişinde bulunan panaromik alanı gezerek minyatür olarak sergilenen Seka alanı hakkında genel bilgi aldı. Heyet ardından Kağıt Müzesi girişinde bulunan tarih koridorunda, Kocaeli tarihi hakkında bilgiler aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret eden Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, "Burası kentin tarihini gözler önüne seren bir fabrika. Fabrikayı bu şekilde müze haline getiren ve kent insanının ne şartlar altında çalışıp üretim yaptığını Kocaelilere gösterme imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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