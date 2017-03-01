01.03.2017 19:30:23

Basın açıklamasına 'pankart' müdahalesi: 4 gözaltı

Diyarbakır'da polis, basın açıklaması sırasında pankart açan aralarında HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın da bulunduğu gruba müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 4 kadın gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da polis, basın açıklaması sırasında pankart açan aralarında HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın da bulunduğu gruba müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 4 kadın gözaltına alındı.Diyarbakır'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi bir grup kadın tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Ofis AZC Plaza önünde yapılan açıklamaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da katıldı. Açıklama nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, açıklama sırasında "Kadın direnişi ile özgürlük kazanacak" yazılı pankart açan grubu, pankartı kaldırmaları yönünde uyardı. Polis, uyarılara rağmen pankartı kaldırmayan gruba, müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 4 kadın gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.