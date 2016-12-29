29.12.2016 16:49:22

Başhekim Erez'den açıklama

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Nevruz Erez; 70 uzman hekim, 21 pratisyen hekim, 577 hekim dışı personel ve yaklaşık 290 şirket personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Nevruz Erez; 70 uzman hekim, 21 pratisyen hekim, 577 hekim dışı personel ve yaklaşık 290 şirket personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.Başhekim Nevruz Erez, yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nevruz Erez, "Iğdır Devlet Hastanesinde 70 uzman hekim, 21 pratisyen hekim, 577 hekim dışı personel ve yaklaşık 290 şirket personeli arkadaşımla birlikte kaliteli ve sağlıklı hizmet vermek için özveriyle çalışıyoruz. Aynı zamanda evde bakım hizmeti vermekte olup hastaneye ulaşamayan hastalarımıza da bakım ve tedavi hizmeti ulaştırmaktayız. Bebek dostu olan hastanemizde, yeni doğan yoğun bakımda takip ve tedavi olan bebek sayısı 618'dir. Yeni yılda ben ve hastanede canla başla görev yapan tüm sağlık çalışanları ve hizmetli personelim ile birlikte kaliteli ve güler yüzlü hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.