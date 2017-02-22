22.02.2017 11:36:46

Başdanışman Mustafa Şen: Referandum, Türkiye ve Türk milletinin geleceği için çok önemli

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı ve Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye ve Türk milletinin geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti.

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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı ve Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye ve Türk milletinin geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti.Şen, Kütahya Hazer Dineri Kültür Merkezinde düzenlenen 'Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.Şen, konuşmasında, cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesiyle Türkiye'nin daha çok güçleneceğini ve dünyada daha çok söz sahibi bir ülke haline geleceğini dile getirdi.Şen, "Hayır demek Türkiye'nin geleceğine dair olumsuz bir karar vermek olacak. İnşallah tüm milletimiz 'evet' tarafında saf tutacak. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi koalisyonları ortadan kaldıracak.15 Temmuz'a AK Parti'nin tek parti iktidarı öncesinde olduğu gibi üçlü bir koalisyonla yakalansaydık ne olacaktı? Türkiye 15 Temmuz'a koalisyonla yakalansaydı ne olacaktı? Türkiye 17-25 Aralık darbesine koalisyon hükumeti ile yakalansaydı ne olacaktı? Bunları kimin, niye yaptığını da biliyoruz. 15 Temmuzlar aynı mihraklar. Arkalarındaki kuklacılar da aynı, daha ilerideki üst mihraklarda aynı, mekanizma aynı. 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'a, gezi sürecine koalisyon hükümeti ile yakalansaydık ne olacaktı? Ülke batmıştı" dedi.Konferansa Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Remzi Göre, AK Parti Kütahya merkez İlçe başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları başkanı celda çetin Erenler, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve çok sayıda dinleyici katıldı. (EFE)