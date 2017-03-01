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Başbakanlıktan 'halk oylaması' genelgesi
02.03.2017 00:56:32

Başbakanlıktan 'halk oylaması' genelgesi

Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 'seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin önemine değinildi- Genelgede, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri

Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık genelgesinde, TBMM Genel Kurulu'nca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yer aldığı hatırlatıldı.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde; "Anayasa değişikliğinin halk oylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır" hükmüne yer verildiği belirtilen genelgede, bu hüküm çerçevesinde Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması tarihinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 11 Şubat 2017 tarihli ve 74 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 olarak belirlendiği kaydedildi.

16 Nisan pazar günü yapılacak halk oylamasının Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca, her türlü iş gücü, araç ve malzeme desteği verilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Halk oylamasının başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağı belirtilen genelgede, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç-gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Genelgede, bu kapsamda başta mülki idare amirleri olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, kamu bankalarının yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemlerin alınacağı, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterileceği vurgulandı.



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