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Başbakanlık raportörü serbest kaldı
31.07.2017 22:21:06

Başbakanlık raportörü serbest kaldı

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman'da yakalanan Başbakanlık raportörü F.K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman-Çelikhan yolu üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalanan Başbakanlık raportörü F.K. gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.K.'nın 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı öğrenildi.



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