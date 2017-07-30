30.07.2017 17:53:41

Başbakanlık raportörü, FETÖ'den gözaltına alındı

Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalışan ve FETÖ'den aranan F.K. Adıyaman'da yol uygulaması yapan polisler tarafından yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde yapılan yol kontrolünde şüpheli araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir otomobilde bulunan F.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY üyeliğinden arandığı saptandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine gözaltına alınan ve Başbakanlık bünyesinde daha önce raportör olarak çalıştığı belirtilen F.K. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.