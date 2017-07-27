27.07.2017 15:29:54

'Başbakanla iyi bir toplantı yaptık'

Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin önde gelen 19 Alman firması ile yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, siyasetin kapalı kapılar arkasında olduğu, karşılıklı iletişimin iyi kurulduğu bir toplantı yaptıklarını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, Bosch, Siemens, Mercedes gibi firmaların da yer aldığı Türkiye'nin önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, toplantının olumlu geçtiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerinin hiçbir şekilde takip edilmediğini kendilerine ilettiğini söyledi. Yıldırım'ın son zamanlarda yaşanan olaylarda bir yanlış anlaşılmanın varlığını ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok önemli olduğunu kendilerine aktardığını belirten Şahin, siyasetin kapalı kapılar arkasında olduğu, karşılıklı iletişim kurulduğu iyi bir toplantı yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik olarak iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğu, bu yönde Türkiye'ye yatırımın gelmesi için iyi ilişkiler kurulması noktasındaki taleplerini Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiklerini kaydeden Şahin, turizm konusunda yaşanan kayıpların da iletildiğini ifade etti. Şahin, "Özellikle Almanya'da oluşan önyargıların azaltılacağı mesajlar verilmesi, buradaki şirketlerin Avrupa'daki şirketlere burayı iyi anlatması ve iyi iletişim kurulması, hatta gelecekte bizzat Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin de katılacağı toplantıların düzenlenmesi gibi konuları konuştuk. Başbakanımız bunları değerlendireceğini, uygulanabilir olanları yapacaklarını söyledi" dedi.



"BAŞBAKAN YILDIRIM SONBAHARA KADAR OLUMLU GELİŞMELERİN OLACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ"



Toplantıda bulunan Avukat Refik Türkoğlu ise, çok olumlu bir toplantının yapıldığına dikkat çekerek, "Endişelerimizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul gördüğünü görmüş olduk. Bunların giderilmesi konusunda çalışma yapmakta çok istekli olduklarını gördük. İlerisi için umut verici görüşmeler oldu. Meyvelerini kısa sürede toplayacağımızı umut ediyorum. Yatırımlar zaten son 1-2 yıldır gevşemişti. Son zamanlarda bu biraz daha kötüye gitmeye başlamıştı ama şimdi gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz de bu işin ciddiyetini görmüş ve bu gidişatın her iki ülke için de zararlı sonuçlar doğurabileceğini tespit etmiş. Olumlu adım atılacağını düşünüyoruz. Bütün söylediklerimizin notunu aldılar. Yakında olumlu gelişmeler olacağı müjdesini de verdiler. Sonbahara kadar olumlu gelişmelerin olacağı müjdesini verdi Sayın Başbakanımız ama detay verilmedi" açıklamasında bulundu.