27.02.2017 21:52:30
Başbakan Yıldırım:
'Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 6. yılında rahmetle anıyorum'Başbakan Binali Yıldırım, "Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 6. yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.
Başbakan Yıldırım, "Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 6. yılında rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.