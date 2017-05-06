06.05.2017 23:13:58

Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

Yıldırım'ı Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ile Fatih Şahin de yurda döndü.



