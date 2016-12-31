31.12.2016 12:38:31

Başbakan Yıldırım, yeni yıl mesajında, 'Demokratik istikrarı, huk

Başbakan Yıldırım, yeni yıl mesajında, 'Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin el birliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak.' ifadelerini kullandı.

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Başbakan Yıldırım, yeni yıl mesajında, 'Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin el birliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak.' ifadelerini kullandı.