25.02.2017 15:18:09

Başbakan Yıldırım: Yeni sistem terörün sonunu getirecek

Başbakan Binali Yıldırım, 'Yeni sistem terörün sonunu getirecek

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Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni sistem terörün sonunu getirecek. PKK, DEAŞ, FETÖ avaz avaz 'hayır' kampanyasını boşa yapıyor. Onlar 'hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var. Bu değişiklik onları yok ediyor" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyasının detaylarını Ankara Arena Spor Salonu'nda açıkladı. Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği ile yapılacaklara ilişkin, "Madde 12, 119. maddede değişiklik yapıyoruz. Ne var burada sıkıyönetim artık tarih oluyor. Türkiye siyasetinde, yönetim sisteminde sıkıyönetim kalmıyor. Olağanüstü hal devam ediyor. Darbe teşebbüsü yaygın şiddet eylemleri, büyük ekonomik kriz varsa olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Ancak, burada bir şey var. Mevcut sistemde olağanüstü hal ilan ediyorsunuz. Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarıyorsunuz. Onlarla ilgili bir açıklayıcı hüküm yok. Biz bunu gördük şimdi. Mecliste onaylanırsa ne olacak, onaylanmazsa ne olacak? Boşluk var. Şimdi bu da ortadan kalkıyor. Olağanüstü hali ilan edebilirsiniz ama aldığınız kararları hemen meclise göndereceksiniz. 3 ay içinde meclis onaylamazsa tamamen yürürlükten kalkıyor. Bu da getirilen bir yenilik" şeklinde konuştu.Değişiklikle ilgili açıklamasını sürdüren Yıldırım, şunları kaydetti:"14. maddede, Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden yapılandırılması. Mevcutta ne var? 22 üye sayısı 13'e düşüyor. Mevcut olandan 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Bu sefer yargı bürokrasisinin kendi içerisindeki seçimi kalkıyor. Onun yerine milli egemenliğin temsilcisi meclis seçiyor. 7 taneyi meclis kendisi seçiyor. Hangisi daha demokratik? Hangisi daha milli iradeyi iyi temsil ediyor. Ben milletin takdirine veriyorum. Bürokratlar kendi aralarında seçince yargı bağımsız tarafsız oluyor. Milletin seçtiği meclis seçinde yargı taraflı oluyor.""EY KILIÇDAROĞLU, TEMSİL ETTİĞİN MİLLİ İRADEYİ, SİYASETİ BU KADAR KÜÇÜMSEME"Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ey Kılıçdaroğlu, temsil ettiğin milli iradeyi, siyaseti bu kadar küçümseme. Meclisi bu kadar aşağılama bu meclis ki Gazi Meclis'tir. 15 Temmuz'da aslanlar gibi bombalara karşı koyan meclistir. İstiklalimizin, istikbalimizin, Türkiye'nin kurulduğu meclistir" mesajını verdi.Maddelerle ilgili değişiklikleri açıklamayı sürdüren Yıldırım, "15. madde, bütçeyi, cumhurbaşkanın kurduğu hükümet veriyor. Ama bütçe hakkı meclisin, meclis görüşüyor, konuşuyor. Bütçeyi ve kesin hesabı onaylıyor. Onaylamazsa yine Amerika'daki gibi kriz yok, onaylayıncaya kadar bir önceki senenin bütçesi enflasyon oranında arttırılıyor ve yürürlüğe devam ediyor. Ne zaman ki bütçe onaylandı. Yeni bütçe işlem görmeye başlıyor. Görüyorsunuz, her şeye çözüm var. İşi ortada bırakmak yok. AK Parti hiçbir işi yarım bırakmaz. Başladığı işi bitirir" ifadelerini kullandı.Askeri İdari Mahkemeleri, Askeri Yargıtay'ın kaldırılmasını bir darbe ürünü olduğunu savunan Yıldırım, şunları kaydetti:"Bu da darbe ürünüdür. Ayrı bir yargılama sistemi kurarak, Anayasa'ya yerleştirmişler. O da vatandaş, o da vatandaş herkes kanun önünde eşittir. Bunu kaldırdık. Bu modern demokrasilerde olabilecek bir şey değildir. CHP, buna da karşı şimdi yargıda birlik geldi. Dolayısıyla bu Askeri Mahkemelerin, Anayasa Mahkemelerine verdiği üyeler de düştü. Sayı ne oldu? 17'ydi, 15'e düştü. Yapılan değişiklik bundan ibaret, başka bir şeyde yok. Bunu üzerine de bir sürü laflar. Külliyen yalan, diğer 3 tane maddede yürürlük, uyarlama, tabi şimdi, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı birleştirilince anayasadaki bütün bakanlar kurulu, bakanlar, diğer bakanlar kurulu kararı gibi ilgili bütün maddeler gözden geçiriliyor. Değiştiriliyor.""BU DEĞİŞİKLİK ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR FIRSATTIR"Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasını hatırlatarak, "İnanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Olumlu sonuçlanacak. 'Evet' oyları ile milletlimizin, kabul edilecek, 'bu anayasa değişikliği kabul edilince otomatik olarak Tayyip Erdoğan, yeni sisteme göre cumhurbaşkanı olacak' yok böyle bir şey bu da külliyen yalan. Bu anayasaya göre cumhurbaşkanı seçimi 2019 yani önümüzdeki seçim yapılacak yani ondan sonra tamamı ile bu uygulanacak. Uygulanan iki tane madde var. Birisi cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği tekrar kuruluyor. Bu hemen yürürlüğe girecek, diğeri de Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni yapısına göre seçim yapacak. Bu yürürlüğe girecek. Bunun dışındaki maddeler için bir hazırlık zamanı var. Bütün kanunlar elden geçecek. Hepsi yeni sisteme göre hazır hale gelecek ondan sonra seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girecek. Kısaca, değişikliğin anlamı bu hukukçu değilim eksiği olabilir. Vatandaşımızın bunu bilmesi lazım aksi halde bir bilgi kirliliği almış başını gidiyor. Bu değişiklik ülkemiz için tarihi bir fırsattır" dedi."YENİ SİSTEM TERÖRÜN SONUNU GETİRECEK"Güçlü yönetim sayesinde Türkiye'de artık vesayet ve darbe dönemlerinin tarih olacağını ve ülkenin gündemine bir daha gelmeyeceğini savunan Yıldırım, "Hiç kimse, hiçbir şekilde milletin seçtiklerine yani millete ayar vermeye kalkamayacak. Yeni sistemle birlikte ekonomi daha sağlam ve sağlıklı bir zeminde ilerleyecek. İstikrar sayesinde yatırım artacak, üretim artacak, istihdam yeni iş alanları sağlanacak. Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak. Devletin her biriminin daha fazla uyum içinde tıkır tıkır işlemesini temin edecek. Yeni sistem terörün sonunu getirecek. Terörü yok edecek. Siz zannediyor musunuz ki? PKK, DEAŞ, FETÖ avaz avaz 'hayır' kampanyasını boşa yapıyor. Onlar 'hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var. Bu değişiklik onları yok ediyor. Onların hayat damarlarını kesiyor. Ne yaparsa yapsınlar yok olacaklar. Bu ülkenin enerjisini bu ülkenin vaktini bu milletin enerjisini yok etmeye muvaffak olamayacaklar. 80 milyonun birliği terörü de sona erdirecek" açıklamasında bulundu.Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasına 49 günün kaldığını sözlerine ekleyerek, 81 ilde sahada bilgilendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti. Yıldırım, "Milletimizle gönül dili ile konuşacağız. Ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz" mesajını verdi.(Benan Özben - Enise Vural / İHA)