19.07.2017 14:16:39
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı!
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile yaptığı 1,5 saatlik görüşme sonrasında açıklama yaptı ve yeni kabineyi açıkladı.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Buna göre Başbakan yardımcıları:
- Recep Akdağ
- Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü
Çalışma Bakanı Jülde Sarıeroğlu
Gümrübk ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınm aBakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan