19.07.2017 14:16:39

Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile yaptığı 1,5 saatlik görüşme sonrasında açıklama yaptı ve yeni kabineyi açıkladı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Buna göre Başbakan yardımcıları:



- Recep Akdağ

- Hakan Çavuşoğlu



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü

Çalışma Bakanı Jülde Sarıeroğlu

Gümrübk ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınm aBakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan