31.12.2016 12:33:41
Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Darbe teşebbüsleri
Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz.
Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz.
YORUMLAR