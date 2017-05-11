11.05.2017 22:34:31

Başbakan Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Ki Tack Lim ile bir araya geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Ki Tack Lim ile bir araya geldi.Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Somali Konferansı'na katılmak üzere geldiği Londra'da temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, IMO Genel Sekreteri Ki Tack Lim ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, bugün ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Alman Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.