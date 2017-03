02.03.2017 13:34:22

Başbakan Yıldırım: 'Türkiye otoriterleşiyor diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'deki kardeşlik ruhuna işaret ederek, "Türkiye otoriterleşiyor diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla iş başına gelen Cumhurbaşkanı al aşağı etmek isteyenler, insafsızca eleştirilenler bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir" dedi. Yıldırım, orman işçilerinin kadro talebi için gereken talimatları verdiklerini de belirterek, "Bir çözümü üretmek konusunda gerek taşeron işçilerimiz, gerek mevsimlik işçilerimiz, gerek 4-C'liler bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, gereken çalışmaları yapıyorlar" diye konuştu.Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç" temalı uluslararası demokrasi kongresine katıldı. Türkiye'de ilk defa bir sendikanın 15 Temmuz konusunu bu kadar geniş bir organizasyonla ele aldığını belirten Yıldırım, "Ve bu konudaki farkındalığı oluşturuyor. Üzerine düşen toplumsal sorumluluğunu yerine getiren Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu kongrede 43 farklı ülkeden emekçilerin temsilcileri var. Onlar da burada Türkiye'de emekçi kardeşleriyle dayanışma için bu etkinliğe geldiler. Az önce Pierre Jean Coulon hislerimize tercüman oldu, bizim söyleyemediklerimizi de söyledi. Avrupalı dostlarımızın bir kısmı o 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü sonrasında gerektiği gibi dik duramadılar. Darbeyi açık bir şekilde kınayamadılar. Türkiye ile dayanışma konusunda sınıfta kaldılar. Sayın Coulon'un bugün dile getirdiği bu konular, eminim ki bu ses Avrupa'da yankılanmış ve dost Avrupa ülkeleri bundan böyle demokrasinin korunmasında da, özgürlüklerin korunmasında da çifte standardı terk etmiş olurlar" ifadelerini kullandı."15 Temmuz bizim için takvimdeki günlerden bir gün değildir" diyen Yıldırım, "15 Temmuz bizim için demokrasi şehitlerimizi anma günüdür ve bugün resmi olarak her yıl şehitlerimiz anılacak, gazilerimiz şükranla yad edilecek. Az önce değerli hemşehrim, öğretmenimiz Derya Ovacıklı konuşurken aslında o geceyi yaşar gibi konuştu. Tekrar yaşıyor gibi konuştu. Gönüllerimize hitap etti. Milli hislerimize hitap etti ve o gün 80 milyon vatan evladının bu bayrak, vatan, millet, devlet için her şeyini ortaya koyduğunu burada bir kez daha bizlerle paylaştı. Kendisi bunun en yakın şahididir. Kahramankazan'da 8 bin kişi o alçakça planın icra edildiği üsse akın etmiş ve orada bunların hayasızlıklarına karşı göğsünü siper etmiştir. Kazan, kahraman olmayı o gece haketmiştir. Onun için biz, demokrasimizi daha ileriye götürmek, özgürlükleri daha da genişletmek, vesayetleri, darbeleri tarihin derinliklerine gömmek adına çıktığımız bu yolda ilk mitingimiz Kahramankazan dedik. Vermek istediğimiz mesaj şudur; Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak. 16 Temmuz sabahı nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülke bundan böyle 16 Nisan'la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu büyük Türkiye'ye kazandıracağız" şeklinde konuştu."Hiçbir oda, millet iradesinin üstünde değildir"Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sizler Türkiye'nin dört bir yanından orman teşkilatına ait iş makinalarıyla, araçlarla bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların önünü kapadınız ve bunların bu kirli emellerini akamete uğrattınız. Sizler 15 Temmuz'un kahramanlarısınız. Bu alçakça darbe girişiminde yaptığınız bu çalışmayla daha fazla can kaybı yaşanmamasını siz sağladınız. Siz emekçiler. Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklere hiçbir gücün asla halel getiremeyeceğini yedi düvele gösterdiniz. Bu mesaj bütün darbe heveslilerine çok ağır bir derstir. Milletin verdiği bu büyük mücadele bütün dünya halklarına, bütün insanlığa önemli bir mesajdır. Hiçbir odak, güç milli iradenin, millet iradesinin üstünde değildir. Halka rağmen var olmaya çalışan böyle karanlık yapılar milli iradenin önünde diz çökmeye mahkumdur. Bunu 15 Temmuz bütün dünyaya göstermiştir. O gece darbecilerin ilk hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızı al aşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmek, parlamentoyu kapatmaktı. Şükürler olsun ki bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir Cumhurbaşkanı, hükümet olarak darbecilere milletimizle omuz omuza durarak darbecilere karşı koyduk."AK Parti iktidarında darbecilerin dersini aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Darbeyi yendiler. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik. Ekonomik kayıplarımız oldu, bunları telafi ederiz. Ama en büyük kaybımız insan kaynağıdır. İnsanımız hayatlarıyla bedel ödeyerek bu belayı defetti. Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, felaket yaşamadı bu büyük millet. Üstelik FETÖ'cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın önünde yaşattılar. Ruhlarını satanlara Türkiye'nin istiklalini teslim etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu."Hiçbir alçakça girişim bizim kardeşliğimizi bozamayacak"Başbakan Yıldırım, "Hiçbir alçakça girişim ve provokasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak. 15 Temmuz ardından demokrasi ve hukuk için istiklal ve özgürlük için hükümet olarak muhalefet olarak bir olduk, beraber olduk, Yenikapı ruhunu yaşattık. Bütün siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız da aynı yerde saf tuttuk. Şunu da ifade etmek isterim ki o gecede görsel ve yazılı basımızda darbeye karşı çok ama çok önemli bir sınav verdi. 81 ilimiz, 80 milyon vatandaşımız o gece ayaktaydı. 27 gün boyunca bütün illerimizde, meydanlarda vatandaşlarımız demokrasi nöbeti tuttu" şeklinde konuştu.Türkiye'deki kardeşlik ruhuna işaret eden Yıldırım, "Türkiye otoriterleşiyor diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla iş başına gelen Cumhurbaşkanı al aşağı etmek isteyenler, insafsızca eleştirilenler bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir" dedi."16 Nisan'da milletimizin 'evet' oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız"O gece hainlerin kaybettiğini, milletin kazandığını anlatan Yıldırım, "Devletine, milletine, meclisine kurşun atan alçaklar kaybetti, demokrasi kazandı. Hep birlikte tarihe geçen demokrasi destanı yazdık. Şimdi Allah'a şükür daha güçlüyüz. 16 Nisan'da milletimizin evet oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız. 16 Nisan için kararımız?Daha güçlü bir demokrasiyle Türkiye çok daha büyük hedeflere koşacak" açıklamasında bulundu.Bir ülkenin demokrasi kalitesinin, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesiyle doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Sizler dünyanın en önemli örgütlerinden birisiniz. Çünkü, gücünüzü emekten, alın terinden, akıl terinden alıyorsunuz. Onun için verdiğiniz mücadele kutsaldır. Türkiye ormancılığı geliştirme yolunda büyük bir gayret gösteriyor, önemli hedefleri gerçekleştiriyorsunuz. Ormancılıkla bu noktaya gelmemizde fedakar orman çalışanlarımızın katkısı büyüktür" dedi."Kadro isteriz" sözleri üzerine Yıldırım, "Merkezde ve taşrada 44 bin çalışan orman işçimiz var. Sizler sayesinde az önce bakanımız da açıkladı. Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1,5 milyon hektar arttı. Bu sizin sayenizde oldu. Orman ve Su işleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün çalışanlarımızın hemen hemen tamamı Öz Orman İş Sendikasına üyedir, örgütlenmiştir. Sizler, doğanın korunması, Türkiye'nin güzelliğinin muhafazası için büyük gayret gösteriyorsunuz. Özellikle orman yangınları konusunda sizlerin ortaya koyduğunuz başarı hakikaten çok önemli. 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini 15 dakikaya düşürdünüz, bunu sizler başardınız. Yanan alanların her bir metrekaresini bir yıl içinde yeniden yeşillendiriyorsunuz. Bu gayret için hepinize teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele çalışmalarında bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin bir karış toprağı için canını vermekte bir an tereddüt etmeyen her cana minnet borçluyuz. Ülkemize katma değer üretmek için alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.Bakan Eroğlu'na da gayretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Yıldırım, "15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 arttırdık, yaklaşık 4 milyar fidan diktik. İktidarımız döneminde ormanlık alanlarımız yüzde 6'dan fazla artarak toplamda 22,5 milyon hektara ulaşmıştır. Bu, bir milletin geleceği için çok önemli bir başarıdır. Bu başarı sizindir, ne kadar gururlansanız yeridir. Her ilde bir orman projesi başlattık. 2003'ten bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu. Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken, Akdeniz kuşağı gibi yangına hassas bir alanda orman varlığını artırmayı başardık" dedi.Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ormancılarımız, sizler fedakarca hizmet veren, alın teri döken kardeşlerimiz, gözden ırak olabilirsiniz ama gönlümüzden asla uzak değilsiniz. Genel Başkanınız Settar Aslan'ın sizin sorunlarınızın çözümü için en kadar büyük gayret gösterdiğini yakınen biliyorum. Salona girdiğimizden beri geçici orman işçilerinin sorunlarının çözümü konusunda taleplerinizi sağır sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir şekilde en yüksek perdeden burada huzurumuzda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız, şimdi bize düşen sizin sorunlarınızı torunlara havale etmek değil, çözmek. Türkiye'de mevsimlik işçi geçici işçi, taşeron işçisi ve buna benzer kamuda var olan önemli de bir sorunumuz var. Sorunları çözerken asla popülizm yapmadık. Bundan sonra da popülizmle işimiz olmaz, ümit verip arkasını getirmek bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu biliyoruz, bunun çözümünün kolay bir iş olmadığını biliyoruz ama bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini de biliyoruz. Onun için herkesi mutlu edecek için bir çözümü üretmek konusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mevsimlik işçilerimiz, gerek 4-C'liler bütün bu sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken talimatları verdim, gereken çalışmaları yapıyorlar. İnşallah, uygun bir çözüm mutlaka bulunacak. Biz, hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız."Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, FETÖ alçak terör örgütünün Türkiye'yi bölmek, parçalamak için böyle bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Milletimizin bu kahramanlığı dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Ben de bu milletin ferdi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ben de talimat verdim, bütün iş makinalarımız yola çıktılar, set oluşturdular yolları kapattılar. 16 Temmuz günü ben de külliyeden sonra Ankara'da 4. Kolorduya giderken baktım ki orman işçileri bütün yolları tutmuşlar. Mamak'ta yolları kesen orman işçilerimize sordum, korkmuyor musunuz diye, hayır hiç de korkmuyoruz dediler. Bu vatan, bu bayrak için ölmeye hazırız dediler" şeklinde konuştu.Aslan, konuşmasında kadro müjdesi beklediklerine işaret ettiÖz Orman-İş Sendikası Başkanı Aslan, 16 Nisan'da anayasa referandumuna oylarının 'evet' olacağını açıkladı. İki önemli sorunlarının olduğunu anlatan Aslan, bunlardan birisinin taşeron işçilerin durumu, diğerinin ise mevsimlik işçi sorunu olduğunu ifade etti. Aslan, değişik kamu kurumlarında 20 bin dolayında geçici işçinin çalıştığını, bunların 8 bininin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştığını ve kadro müjdesinin beklendiğini ifade etti. Orman teşkilatına norm kadro verilmesini istediklerini söyleyen Aslan, bu sorunun kökünden çözülmesi gerektiğine işaret etti. Aslan, 6 aydan sonra ayrılacak işçiye kimsenin iş vermediğini ifade etti.Aslan, "İşin geçiciği olur ama işçinin geçiciliği olmaz. Onun için diyoruz ki, 'devleti ebed, iradeyi millet, demokrasi ve hürriyet, evet, evet, evet" dedi.Bu arada Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisi öğretmenin sahneye gelişi sırasında duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde darbe girişimine direnen ve şuan yönetici öğretmen olarak görev yapan Derya Ovacıklı da programa katıldı. Ovacıklı, "Konuşmamı tekerlekli sandalyede yapmam istenmişti, ama ben böyle bir kalabalık karşısında dimdik ayakta yapmak istedim. Şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz günü o gece namlunun önüne bedenini koyandan, tankın önüne hiç tereddütsüz yatandan, ellerini açıp dua edenden kocaman yürekler vardı. Bu yürekler Türk milletiydi. Darbeci hainlerin hesaba katmadıkları tek şey, milletimizin vatan sevgisi ve imanıyla örülmüş olan kocaman yürekleriydi. Ben bir eğitimciyim, bizler öğrencilerimize darbeyi anlatırken, askeri yönetimin ülke yönetimine el koyması olarak söyleriz. Fakat, o gün yaşanan darbe girişimi değildi, işgaldi, katliamdı" ifadelerini kullandı."Tekrar tekrar vuruldum""Ben Akıncı'da vuruldum" diyen Ovacıklı, konuşmasında şunları kaydetti:"Akıncı'da o gece büyüğünden küçüğüne, küçücük torunuyla gelenden, başkanından, bürokratından herkes oradaydı. Bizler, haincilere kadar 5,5 saat süren bir direnişten sonra vurulduk. İlk kurşunu yediğimde yanımdaki gencin yanımdan sağlıkla çıkması benim için en büyük güç oldu. Fakat, tekrar ayağa kalkmalıydım. Belki de eğer elimden geliyorsa o hainlerden birinin boynuna sarılmalıydım, denedim. Fakat yanıma gelip o hainin namlusundan çıkan kurşunlarla tekrar tekrar vuruldum. O gün gökyüzündeki ay ve yıldız üzerimize yansımıştı. Tekrar kalbim çalıştırıldığında, biz öyle bir milletiz ki gençlerimizin durumunu, devletimizin bekasını soracak kadar kendi çanımızı hiçe sayıyorduk."Ovacıklı, "Bir öğrencim namlunun önünde niye durdunuz diye sordu. Senin için dedim. Senin gibi gençlerin özgür bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanız için dedim. Ailen olmadan yaşarsın fakat namusun, şerefin, vatanın ve bayrağın olmadan asla yaşayamazsın. Yine bir öğrencim, 'Öğretmenim benim hayatım 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldı' dedi. Artık yüreğimdeki gücü bu vatan için nerede ne şekilde kullanacağımı öğrendim dedi" açıklamasında bulundu.Fransa Hristiyan İşçileri Genel Sekreteri: "Evet, evet, evet diyorum"Fransa Hristiyan İşçileri Genel Sekreteri Pierre Jean Coulon, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret ederek, "Terörizme karşı, karanlığa karşı mücadele ettiniz. Türk vatandaşları cesurca mücadele ettiler. Bu musibetlerin dışarıdan geldiğini ve Türk demokrasisine karşı mücadele ettiğini biliyoruz. Evet, evet, evet diyorum" diye konuştu.Başbakan Yıldırım'ın salona girişinde coşkulu dakikalar yaşandı. Programda, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin belgesel izlendi. Programa Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ile Hayati Yazıcı, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan da katıldı. Konuşmaların gerçekleştirildiği kürsüde kırmızı beyaz çiçek yapraklarından oluşturulan 'evet' yazısı dikkat çekti. 15 Temmuz gazisi Kahramankazanlı öğretmenin sahneye gelişinde programa katılan isimlerin duygulu anlar yaşadığı görüldü. 15 Temmuz anısına bastırılan para öğretmen Ovacıklı'ya takdim edildi. Yıldırım, Fransa Hristiyan İşçileri Genel Sekreteri Coulon'un sahnede zafer işareti yapması üzerine, Coulon'un eliyle Rabia işareti yaptı.