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Başbakan Yıldırım TİKA'nın Moldova'daki projelerinin açılışını yapacak
06.05.2017 10:19:38

Başbakan Yıldırım TİKA'nın Moldova'daki projelerinin açılışını yapacak

Yıldırım'ın ziyareti kapsamında TİKA'nın başkent Kişinev ve Gökoğuz Yeri'nde hayata geçirdiği projelerin açılışı yapılacak- TİKA'nın geçen yılki selde evleri yıkılan 15 aile için yaptığı konutların tapuları teslim edilecek- Tadilatı yapılarak modern hale getirilen sağlık merkezi ile Süleyman Demirel Kreşi de hizmete girecek tesisler arasında bulunuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) hayata geçirilen projelerin açılışını da yapacak.

AA muhabirinin TİKA'dan aldığı bilgiye göre, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın da eşlik ettiği ziyaret kapsamında bugün başkent Kişinev ve Gagavuzya Özerk Bölgesi'nde tadilatı yapılarak modern hale getirilen sağlık merkezi ile Süleyman Demirel Kreşinin açılışı yapılacak, geçen yılki selde evleri yıkılan aileler için inşa edilen konutların tapu teslim töreni gerçekleştirilecek.

TİKA tarafından Kişinev'de tadilatı yapılarak donanımı sağlanan Ana Çocuk Sağlığını Koruma ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Rehabilitasyon Merkezi, Yıldırım ve Moldova Başbakanı Pavel Filip ve üst düzey davetlilerin katılımıyla hizmete açılacak.

1985'de hizmete giren ve bugüne kadar tadilattan geçirilmeyen merkez, TİKA'nın yardımlarıyla modern standartlara kavuştu. Sağlık merkezinde yılda 15 bin çocuğun tedavi gördüğü tahmin ediliyor. Ülke genelindeki hastanelerin elverişsiz fiziki yapıları dikkate alındığında TİKA'nın hizmetinin sağlık alanında ülkede önemli bir eksikliği gidermesi bekleniyor.

- Selzedeler için yaptırılan konutların tapuları teslim edilecek

Yıldırım'ın ziyareti sırasında, Gökoğuz Yeri (Gagavuzya) Çadır Lunga kasabasında geçen yıl haziran ayında şiddetli yağışların yol açtığı selde evleri yıkılan 15 aileye TİKA tarafından 100 gün gibi kısa bir sürede yapılan konutların tapu teslim töreni de düzenlenecek.

Törende ailelere aralıkta teslim edilen evlerin tapuları verilecek ayrıca Türkiye'den getirilen halılar hediye edilecek. Söz konusu selde 107 ev ve kamu binası hasar görmüştü.

Bu arada TİKA, kasabada sel baskınlarına yol açarak can ve mal güvenliğini tehdit eden Stratan Nehri'nin ıslah projesini de yürütüyor.

İnşaatı Gökoğuz Yeri Yürütme Komitesinin kaynaklarıyla tamamlanan ve ranza, masa, sandalye, eğitici oyuncaklar gibi kapsamlı donanımı da TİKA tarafından sağlanan Süleyman Demirel Kreşi de Yıldırım'ın ziyaretinde açılacak.

Gökoğuz Yeri'ndeki eğitim kurumları arasında tek olma özelliğine sahip bir eğitim kompleksi bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan kreş, Gökoğuz Yeri Özerk Yönetiminin kuruluşundan bu yana kamu kaynaklarıyla inşa edilen ilk kreş.

Ayrıca, Komrat bölgesinde TİKA tarafından fiziki eksiklikleri giderilerek donanım desteği sağlanan Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi de ziyaret edilecek.

- TİKA'nın Moldova'daki faaliyetleri

Kuruluşundan bu yana Moldova'da çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten TİKA'nın, Kişinev Program Koordinasyon Ofisi 15 Haziran 1994'te açıldı. TİKA, Moldova'da başta su temini ve hijyeni olmak üzere sağlık, eğitim, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi ile tarımsal üretim sektörlerinde yaklaşık 300 projeyi hayata geçirdi.

Gökoğuz Yeri Kıpçak kasabasındaki okul binası, TİKA tarafından tadilattan geçirilerek kreşe dönüştürüldü. Kreş, 10 bin nüfusa sahip Kıpçak köyünde fiziki altyapıların yetersizliğinden ötürü okula devam edemeyen 100 çocuğa hizmet verecek.

Yine aynı bölgedeki Kongaz köyünde bulunan Süleyman Demirel Moldovan-Türk Lisesinin fiziki koşulları iyileştirildi.

Gökoğuz Yeri Vulkaneşti Mustafa Kemal Atatürk Bölge Hastanesi göz cerrahisi kliniğine cihaz temin edildi. Kongaz Köyü Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi arasında Kardeş Kent çalışmaları kapsamında Selçuklu Belediyesi ile TİKA iş birliğinde su kuyusu açılması ve engelli taşıma aracı temin edilmesi de kararlaştırıldı.


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