31.12.2016 15:39:32

Başbakan Yıldırım: '(Suriyeli sığınmacılara hitaben) Hem Sur

Başbakan Yıldırım: '(Suriyeli sığınmacılara hitaben) Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir.'

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Başbakan Yıldırım: '(Suriyeli sığınmacılara hitaben) Hem Suriye'de hem Türkiye'de insanların canına kasteden alçakların, teröristlerin hepsini yok edeceğiz. Size bunları yaşatanlara hesabını, dünya sessiz olsa da sağır olsa da soracak olan ülkenin adı Türkiye'dir.'