03.03.2017 20:18:04
Başbakan Yıldırım Sinop'ta
Yıldırım, valilik ile belediye başkanlığını ziyaret ettiBaşbakan Binali Yıldırım, Sinop Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
İskele Meydanı'ndaki mitingin ardından Sinop Belediyesine geçen Yıldırım, Başkan Baki Ergül tarafından karşılandı.
Daha sonra yürüyerek Sinop Valiliğine giden Başbakan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Tören mangasını selamlamasının ardından valiliğe geçen Yıldırım, Vali Hasan İpek'ten kente ilişkin bilgi aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, ziyaret sonrası valilik önünde kendisini bekleyen gençlerle fotoğraf çektirdi.