03.03.2017 15:33:55

Başbakan Yıldırım Sinop'ta

Yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanına inemeyen Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı Sinop'a indi.

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Yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanına inemeyen Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı Sinop'a indi.Bugün Bartın ve Sinop'ta miting yapmalı planlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'dan uçakla hareket ettikten sonra yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanına inemedi ve rotayı Sinop'a çevirdi.Başbakan Yıldırım'ın içinde bulunduğu uçak saat 15.00 sıralarında Sinop Havaalanına indi. Yıldırım'ı burada protokol ve partililer karşıladı. Vatandaşları selamlayan Başbakan, daha sonra bir çay bahçesine geçerek burada ikram edilen çayı yudumladı.