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04.02.2017 00:53:22
Başbakan Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı aradı
Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak tebrik etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak tebrik etti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti.
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