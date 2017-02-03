04.02.2017 00:53:22

Başbakan Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı aradı

Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak tebrik etti.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Başbakan Binali Yıldırım, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu'yu telefonla arayarak, yeni görevinden dolayı tebrik etti.