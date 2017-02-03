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Başbakan Yıldırım, referandumda hedefledikleri rakamı açıkladı
03.02.2017 21:37:59

Başbakan Yıldırım, referandumda hedefledikleri rakamı açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'da yaptığı açıklamada referandumda hedefledikleri oranı açıkladı...

Başbakan Binali Yıldırım, nisan ayında referanduma gidecek anayasa değişikliği paketi ile ilgili olarak muhalefetin dile getirdiği “rejim değişikliği” iddialarına esprili bir dille yanıt verdi. Yıldırım, “Diyorlar ki bu anayasa değişikliği ile rejim değişecek. Doğru, bir rejim değişikliği var. Çünkü anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştırılan milletvekillerine her ilden yemek geliyor.  Adana kebap yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu" ifadelerini kullandı.

Ajanslarda yer alan habere göre; AK Parti'nin Adana'da düzenlediği toplantıya katılan Yıldırım, Adana'da yüzde 71 ve üzeri ‘Evet' beklediklerini dile getirdi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Adana'nın plakası 1'dir. Adana birinci olmaya layık bir şehirdir. Onun için buraya uğramadan işimiz rast gitmez. Sizlerle buluşmak, sizlerden enerji almak ve durmadan yola devam etmek için buradayız"

"AK Parti 2001'de kuruldu. Başımızda kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onunla beraber yürüdük biz bu yolları. Yol boyunca 17. yıldayız. Önümüze çok şey çıktı. Milletin hasretini çektiği hizmetleri, eserleri birer birer yaparken bir yandan da önümüzdek arkamızdan kuyumuzu kazmaya çalışan hızımızı kesmeye çalışan vesayet odaklarını da birer birer yok ederek bu günlere geldik"

"ORADA YAPACAK ŞEY BELLİYDİ"

"AK Parti tek başına iş başına dediniz ve 2002'de AK Parti iş başına geldi. 363 milletvekili var. 2007'ye geldik cumhurbaşkanı seçilecek. Hiç şüphe var mı? Gideceğiz, Meclis'te 363 milletvekilimiz aslanlar gibi oyunu verecek seçecek. Ama ne oldu? Bir icat çıkardılar. İcat ne? 367 milletvekili olmadan Meclis toplanmaz, cumhurbaşkanı seçilmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan beri hiç olmamış bir şey yapmaya karar verdiler. Orada yapılacak şey belliydi. Dedik ki, arkadaşlar biz vekiliz. Bu kararı biz vermiyorsak vatandaşın kendisi verir, bunu bir Adana'ya soralım, Türkiye'ye soralım dedik."

"HEDEF YÜZDE 71 VE ÜZERİ"

"Hatırlayın 21 Ekim 2007. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi için sandık başına gittik. Orada Adana yüzde 61'le 'Evet' dedi. 10 yıl geçti. Her yıl için 1 puan, koy 61'in üzerine 71. O zaman yüzde 61 dediniz, 10 yıl geçti üzerine 10 daha koymamız lazım. En az 71, tamam mı? Hedef yüzde 71 ve üzeri. Size de bu yakışır. Ama birinciliği de başkasına kaptırmak yok tamam mı?"

"GEREĞİ OLAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK"

 "2007'de anlamadılar, 2011'de de anlamadılar, 2015'te de anlamadılar, 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değildir. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız görevi de ona vereceksiniz, sorumluluğu da ona vereceksiniz, yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız. Yetki verdim, şunları şunları yapacağım diye söz verdin. Niye yapamadın? Niye yapmadın? Bana engel oldular. Olur mu böyle şey. Tabii ki olmaz. Nisan'da yapacağımız oylama 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin gereği olan mecburi değişikliktir"

"KARARIMIZ EVET"

"Adana'ya hızlı tren için, Adana-Mersin arası hızlı tren için evet, Adana-Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak için evet. Adana'nın geleceği için evet. Adanalıların mutluluğu için evet. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için evet. Terörün bir daha ülke gündeminde kalmaması için evet, yarım kalan metronun tamamlanması için evet. Hadi bakalım metroyu da hallettiniz bu arada. Kararımız evet"

"AK PARTİ NE SÖZ VERDİ DE YAPMADI?"

"1,5 milyona yakın seçmen var Adana'da. Sandık diyip geçmeyelim. Seçim sandıkta kazanılır, seçim sandıkta kaybedilir. Sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz tamam mı? Onun için dikkatli olacağız, gözümüz gibi sandıklara bakacağız. Ne dedik de yapmadık? AK Parti ne söz verdi de yapmadı? Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet. Gerisi angarya. Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya"

"Türkiye'nin büyük eserlerini engellemek isteyenlere dur demeye var mısınız? Yavuz Sultan Selim köprüsünü durdurmaya, dünyanın en büyük havalimanını engellemeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Marmaray'ı, Avrasya'yı, şehir hastanelerini geciktirenlere dur demeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Var olun."

"DOĞRU BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR..."

"Diyorlar ki bu anayasa değişikliği ile rejim değişecek. Doğru, bir rejim değişikliği var. Çünkü anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştırılan milletvekillerine her ilden yemek geliyor.  Adana kebap yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu. Ana muhalefet bu değişiklik dayatmadır diyor. Be kardeşim, gözüm, Kemal bey, 1 ay boyunca bu vekiller gece demedi gündüz demedi. Meclis'te çalıştılar, ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş traş olmaya bile vakit bulamadı. Sakal bıraktı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz değil mi?"

"Önümüzde 2 ayımız var. Temiz 2 ay. Boş durmak yok. Adanalılar sokak sokak dolaşacak. Her hemşehrinizin kapısını çalacak, gerçekleri anlatacağız var mısınız? Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız?"



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