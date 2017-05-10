11.05.2017 00:33:20

Başbakan Yıldırım-Prens Andrew görüşmesi

Başbakan Yıldırım ile York Dükü Prens Andrew arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve ekonomik konular ele alındı

Başbakan Binali Yıldırım ile York Dükü Prens Andrew'in görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve ekonomik konular değerlendirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, York Dükü Prens Andrew ile Buckingham Sarayı'ndaki görüşmesinde, dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İki ülkenin ortak gündeminde yer alan uluslararası ve ekonomik konular değerlendirildiği görüşmede, Prens Andrew, Türkiye ile İngiltere arasında ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prens Andrew, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki temennisini ifade etti.