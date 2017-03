03.03.2017 12:13:45

Başbakan Yıldırım, Pazar günü Bingöl'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın Pazar günü Bingöl'e geleceğini belirten AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, mitingin coşku ve heyecanla geçeceğini söyledi.AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting ile ilgili bilgi verdi.AK Parti'nin Bingöl'de düzenlediği bütün mitinglerinin coşku ve heyecanla geçtiğini belirten Başkan Seven, "Başbakanımız Binali Yıldırım 5 Mart pazar günü saat 13.00'da Telekom kavşağı 15 Temmuz Direniş meydanında Bingöl'de halkımıza seslenecektir. AK Parti'nin her mitingi Bingöl'de coşku ve heyecan ile geçmiştir. Pazar günü yapacağımız miting de aynı coşku ve heyecan ile geçecektir. Bingöl halkı partimize her dönem büyük bir teveccüh göstermiş, gerek seçimlerde gerekse referandumlarda partimize güven duymuş ve bunu sandığa da yansıtmıştır" dedi.Bingöl'ün, 2007 genel seçimlerinde AK Parti'ye en yüksek oranda oy vererek Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Seven, " Bu ülkenin güçlenerek bu günlere gelmesinde payı ve rolü vardır. Bir Bingöllü olarak gururluyum ve Bingöl halkıyla gurur duyuyorum. Önümüzde Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ve referandumda sandıktan evet çıktığı takdirde Türkiye'yi atağa geçireceğine inandığımız yeni anayasa ile ilgili bir halk oylaması süreci var. 'Daima Millet Daima Hizmet Kararımız Evet' sloganı ile halkımıza gidiyoruz. AK Parti bu günlere milletimizin desteği ile geldi. Tankların bile durduramadığı bu aziz millet her şeyin farkındadır. Bizler teşkilatlarımız ile halkımıza bu süreçte 18 maddelik yeni anayasayı en sade dil ile anlatacağız. Halkımızdan ricamız yürütülen bazı olumsuz algı operasyonlarına itibar etmemeleri bu 18 maddelik yeni anayasa paketini okuyarak değerlendirmeleridir. Halkımızı Dörtyol'da açtığımız ve kampanyamızı yürüteceğimiz Seçim Koordinasyon Merkezimize de bekliyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.