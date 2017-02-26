27.02.2017 12:44:37

Başbakan Yıldırım Orgeneral Akar ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Münbiç ve Rakka'ya yapılması planlanan operasyonlar da ele alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Münbiç ve Rakka'ya yapılması planlanan operasyonlar da ele alındı.Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki son gelişmeler ile El Bab'daki son durumun görüşüldüğü belirtildi. Ayrıca, Münbiç ve Rakka'ya yapılması planlanan operasyonların da değerlendirildiği kaydedildi.