06.05.2017 21:48:22

Başbakan Yıldırım Moldova'dan ayrıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'daki temaslarının ardından Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım'ı Kişinev Havalimanı'ndan, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Octavian Calmic ile Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ile Fatih Şahin de Ankara'ya gitti.