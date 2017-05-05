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05.05.2017 20:20:03
Başbakan Yıldırım Moldova'da
Yıldırım, Sosyalist Parti Genel Başkanı Grecianii ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'da, Sosyalist Parti Genel Başkanı Zinaida Grecianii ile bir araya geldi.
Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 30 dakika sürdü.
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Başbakan Yıldırım Moldova'da
Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Moldova'nın darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yanında yer aldığını hatırlattı.
05.05.2017 19:57:56
Kosova-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın, Türk taraftarlar için olan biletleri satışa çıktı.
05.05.2017 19:42:54
Medipol Başakşehirli dört futbolcu ifadeye çağrıldı
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında Medipol Başakşehirli 4 futbolcunun da bulunduğu 8 kişiyi ifadeye çağırdı.
05.05.2017 19:39:24
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji raporunda, Balıkesir'in Doğu kesimi ile Bursa'nın Güney ve Batı ilçelerinde, 'Kuvvetli yağış' uyarısında bulundu.
05.05.2017 19:36:25
PÖH sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye genelinde binlerce polis adayının katıldığı özel harekat sözlü mülakatları, PÖH adayı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor.
05.05.2017 19:26:07
Final-Four'da görev yapacak hakemler belli oldu
Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Euroleague Final-Four'u yönetecekler hakemler açıklandı.
05.05.2017 19:23:18
Bingöl’de 5 sığınak daha ele geçirildi
Bingöl’de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu silah, telsiz, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulunan 5 sığınak daha ele geçirildi.
05.05.2017 19:04:40
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