05.05.2017 19:32:27

Başbakan Yıldırım Moldova'da

Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mehdi Eker ve Fatih Şahin, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç da yer aldı.