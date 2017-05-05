05.05.2017 17:32:48

Başbakan Yıldırım: 'Moldova bizim için gerçek bir dosttur'

Başbakan binali Yıldırım, Moldova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, 'Moldova bizim için gerçek bir dosttur' dedi.

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Başbakan binali Yıldırım, Moldova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Moldova bizim için gerçek bir dosttur" dedi.Başbakan Binali Yıldırım ortak basın toplantısında sözlerine Moldova halkına teşekkürlerini ileterek başladı. Moldova'nın gerçek bir dost olduğunu belirten Yıldırım, "Moldova bizim için gerçek bir dosttur. Her ne kadar ortak sınırımız olmasa da bizi birbirimize bağlayan bağlarımız var Karadeniz var gök oğuz halkı var. Gök oğuz halkı Moldova ve Türkiye arasındaki köprülerin daha da gelişmesi için çok önemli katkı sağlıyor .Sayın başbakanın ifade ettiği gibi aslında Moldova - Türkiye arasındaki ilişkiler bundan sonra bu ziyaretle birlikte yeni bir boyut kazanacak. Çünkü diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yılındayız ve ilk defa Türkiye'den bir başbakan düzeyinde ziyaret gerçekleşiyor bu benim içinde önemli bir anı. Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak burada imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ekonomik ticari turizm kültürel alanda ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak mümkün hale gelecek" dedi."400 milyon civarında bir ticaret hacmimiz var, bu kolaylıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabilir"Moldova - Türkiye ekonomik ilişkilerinde mevcut durumun gerçek potansiyelden uzak olduğunu belirten Yıldırım, "Aslında 400 milyon civarında bir ticaret hacmimiz var, bu kolaylıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabilir. Bu yönde karşılıklı adımlar atılabilir. serbest ticaret anlaşmalarıyla birlikte. Bu süreci daha da hızlandıracağımızı düşünüyoruz. Türk girişimcilerin, yatırımcıların Moldova'da başlattıkları projelerin yenilerini takip etmesi için gereken teşviki ve desteği firmalarımıza veriyoruz. Bu amaçla ziyaretimizde bizimle beraber geniş katılımlı bir iş heyeti de geldi. İnşallah onlara yarın birlikte hitap etme imkanımız olacak. Ve eminim ki iş adamları bizden aldıkları cesaretle teşvikle çok daha fazlasını yapmak için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyacaklardır. Özellikle yarın Gökoğuz elinde düzenlenecek konferans için bizimle beraber oraya gitme teklifini kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Eminim ki bu ziyaret Moldova'nın bütünlüğü ve Moldova ortak hedefleri için çok anlamlı bir ziyaret olacaktır. Özellikle Moldova'dan Türkiye'de yüksek öğretim yapmak isteyen bütün öğrencilere gerek Gökoğuz bölgesinden gerek Moldova'nın değişik yerlerinden yeteri kadar burs temin etmeye hazırız. Bu konuda talepler olursa memnuniyetle bunu karşılayacağız" dedi.