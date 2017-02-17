18.02.2017 10:31:36

Başbakan Yıldırım Merkel'le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pençe'in yanı sıra konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.