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Başbakan Yıldırım, Malta ziyareti öncesi açıklama yaptı
16.02.2017 23:21:41

Başbakan Yıldırım, Malta ziyareti öncesi açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Türkiye ve Malta Akdeniz havzasında güvenliği, istikrarı, barışı, demokrasiyi, kültürler arası diyaloğu, iş biriliğini en güçlü savunan ülkeler arasındadır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye ve Malta Akdeniz havzasında güvenliği, istikrarı, barışı, demokrasiyi, kültürler arası diyaloğu, iş biriliğini en güçlü savunan ülkeler arasındadır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Malta'nın önemli bir ticaret ülkesi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "İki Akdeniz ülkesi olarak bölgemizin ve genel olarak uluslararası coğrafyanın karşı karşıya olduğu bir takım zorlulardan etkileniyoruz. Türkiye ve Malta Akdeniz havzasında güvenliği, istikrarı, barışı, demokrasiyi, kültürler arası diyaloğu, iş biriliğini en güçlü savunan ülkeler arasındadır. Bu anlayışla Malta'yla ilgili ve çok taraflı platformlarda işbirliğimizi mümkün olan her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ziyaret esnasında şahsım ve heyetim Cumhurbaşkanı Preca, Sayın Başbakan Muscat'la görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarda ele alınacak. Ayrıca terörizmle ortak mücadele, düzensiz güç, Suriye, Irak, Libya'da yaşanan istikrarsızlıklardan kaynaklı iki ülkenin de ortak sorunları ele alınacak ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca küresel konulara da temas etme fırsatımız olacak" diye konuştu.

"Malta eskiden beri AB'ye Türkiye'nin üyeliği konusunda hep olumlu yaklaşım gösterdi"

"Malta'nın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye AB ilişkileri ve AB içerisindeki son gelişmeler de değerlendirmiş olacağız" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Malta eskiden beri AB'ye Türkiye'nin üyeliği konusunda hep olumlu yaklaşım göstermiş ve desteklemiştir. Malta'nın bu tutumunu Türkiye AB ilişkileri açısından kritik bir öneme rastlayan dönem başkanlığında da devam ettireceğine ve ilişkileri yapıcı bir diyalogla sürdürülmesine gayret göstereceğine inanıyoruz. Ziyaretimiz kapsamında Türk Malta iş çevrelerini de bir araya getireceğiz ve yapılacak iş formuna muhatabımız Malta Başbakanıyla birlikte katılacağız ve onlara hitap edeceğiz. Malta'yla coğrafi yakınlığımız, siyasi ilişkilerimizin sorunsuz olması iki ülke arasında eğitim, ulaştırma, denizcilik bağlarının mevcudiyeti, ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı mahiyette olması, ikili ticaret hacmi, karşılıklı yatırımların bugünden daha çok ileri taşınması için sağlam zeminler sunmakta. Türk müteşebbislerin Malta'da liman işletmeciliği başta olmak üzere yatırımları vardır. İş formunun ikili ticaret hacmini daha da artıracak mevcut fırsatların tespitine ve iş adamlarımız arasında uzun vadeli ilişkiler geliştirmesine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Malta programı çerçevesinde ayrıca Türk şehitliğini de ziyaret edip aziz şehitlerimize dua edeceğiz. Bilindiği gibi 1565'te Turgut Reis kuşatması ve 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen ve Malta'da şehit düşen askerlerimizin olduğu bir şehitlik mevcuttur."

Almanya temasları

Ziyaretin Malta'yla ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacağını dile getiren Yıldırım, "Bu ziyaretimizin dostumuz Malta ile ilişkilerimizi şüphesiz yeni bir boyuta taşıyacaktır. Günübirlik Malta ziyaretinin hemen ardından 53.'sü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geçeceğiz. Uluslararası güvenlik savunma politikalarını çok boyutlu olarak ele alma fırsatı bulacağız. Bu çok bilinen ve güvenlik alanında artık bir marka hakline gelmiş uluslararası bir toplantı. Buraya çok üst düzey devlet adamları, siyasetçiler, uzmanlar, akademisyenler katılarak görüşlerini ifade etme, tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacak. Bu fırsattan istifade Almanya Şansölyesi Sayın Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Sayın Pence ile ve daha birçok devlet başkanlarıyla görüşme fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Binlerce gurbetçimizle bir araya geleceğiz"

Almanya'da gurbetçi vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu ziyaret içerisinde bir başka etkinliğimiz de Almanya'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmek, buluşmak, hasret gidermek olacak. Düsseldorf'ta düzenlenecek salon toplantısında binlerce gurbetçimizle bir araya geleceğiz. Onların önerilerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Burada toplanacak çok sayıda vatandaşımızla önümüzdeki halk oylaması sürecini değerlendirme fırsatımız olacak. Böylece 3 gün sürecek ziyaretlerimizi tamamlayarak yurda Allah'ın izniyle dönmüş olacağız" şeklinde konuştu.
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