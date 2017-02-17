17.02.2017 10:19:34

Başbakan Yıldırım Malta'da

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'nın başkenti La Valletta'ya geldi

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Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'nın başkenti La Valletta'ya geldi.Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım'ı Malta Uluslararası Havaalanı'nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye'nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe Karşıladı. Yıldırım, Muscat'la yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Malta Cumhurbaşkanı Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu toplantısı gerçekleştirilecek. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin ve AB'yle ilgili hususların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmekte.